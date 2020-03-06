Магазин детской одежды оптом

СНИЖАЕМ ЗАКУПКУ ДО 2000 РУБЛЕЙ!!! Уважаемые клиенты! С 10 Марта по 15 Апреля, в связи с сезонной распродажей старых коллекций и ожидаемых пополнений новых - мы снизили порог минимальной закупки до 2000р. Вы сможете купить одежду для новорожденных, зимние комплекты и комбинезоны, футболки и многое другое, со скидками до 35%!

Детская одежда оптом от «Умкаопт» – модные вещи для вашего малыша

Всё лучшее – детям. Наши малыши растут быстро, поэтому детская одежда пользуется особым спросом. Основные требования к таким вещам – это натуральность, практичность и комфорт. Интернет-магазин «Умка» предлагает купить детскую одежду, выполненную из натуральных и гипоаллергенных тканей. Каждое изделие отличается безупречным качеством и не утрачивает свой внешний вид даже после нескольких стирок (конечно,при соблюдении правил стирки). Мы предлагаем только качественный товар по доступным ценам. У нас вы можете приобрести для своего ребенка все, что вам нужно, начиная от белья и заканчивая верхней одеждой.

Ассортимент детской одежды впечатляет

Если вам необходима модная детская одежда, интернет-магазин вам будет в помощь. В нашем каталоге представлен огромный выбор вещей для детей, что позволит выбрать и купить как товары для новорожденных, так и вещи для деток постарше. Каждый день мы пополняем ассортимент нашего магазина. Каталог детской одежды включает в себя следующие виды изделий:

Белье, носочки;

Верхняя одежда;

Боди, песочники;

Слипы, комбинезоны;

Ползунки, шорты, штанишки;

Распашонки, кофточки;

Футболки, майки, рубашки;

Юбки, платья;

Игрушки и многое другое.

Все товары изготовлены в соответствии с международными стандартами качества на основе хлопка, льна, вискозы, шерсти и других природных материалов, абсолютно безопасных для детей. Мы следим за последними модными тенденциями и предлагаем модели одежды, сделанные по современным лекалам, которые обеспечат удобство и комфорт вашему ребенку во время сна, игры и прогулок.

В нашем каталоге представлены как базовые вещи, так и праздничные варианты для девочек и мальчиков. Четкая разбивка по размерам позволит без труда подобрать подходящую модель для вашего крохи. Вся детская одежда, купить которую можно в нашем интернет-магазине, отличается стильным дизайном и позволит создать свой интересный образ.

Качественная детская одежда от «УмкаОпт»

Если вам необходима детская одежда, интернет-магазин к вашим услугам. Отдельные подразделы нашего виртуального ресурса посвящены товарам для кормления, а также в наличии кроватки, комплекты для купания и крещения. Боди, комбинезоны, распашонки, футболки, штаны и прочую одежду для новорожденных и деток постарше можно купить прямо сейчас. На нашем сайте, определившись с категорией детских вещей, вы всегда выберете то, что вам необходимо. Большое разнообразие материалов, моделей и фасонов помогут создать для вашего малыша модный, оригинальный и очаровательный стиль. Мы работаем как с физическими лицами, так ИП и организаторами совместных закупок.

Почему покупать детскую одежду стоит у нас

Тысячи наших клиентов уже отметили плюсы сотрудничества с нашим магазином, оцените их и вы:

Высокое качество продукции. Изделия выполнены из качественных материалов.

Обширный ассортимент. Все товары имеют подробное описание и фотографии, что позволит подобрать оптимальный вариант, отвечающий вашим требованиям и финансовым возможностям.

Приемлемая ценовая политика. Благодаря прямому сотрудничеству с производителями, мы готовы предложить выгодные цены на детскую одежду .

. Первоклассный сервис. Предоставление исчерпывающих консультаций от наших менеджеров;

Надежность. Перед тем, как отправить ваш заказ, мы тщательно проверяем каждое изделие на отсутствие дефектов рисунка, швов и фурнитуры, а также фабричного брака.

Постоянное обновление ассортимента. В нашем каталоге вы найдете изделия из последних модных коллекций. Мы стараемся регулярно обновлять ассортимент оригинальными детскими вещами.

Оперативная доставка. Отгружаем в городе в день доставки (самовывоз), по России – транспортной компанией на ваш выбор в кратчайшие сроки.

Качество и цена на одежду для детей порадуют рациональных родителей, которым важно приобрести своему малышу самое лучшее, но при этом без ущерба для бюджета. Мы работаем как с розничными, так и оптовыми покупателями. В нашем каталоге представлены только качественные изделия на любой вкус и бюджет. Такая покупка позволит пополнить гардероб малыша нарядами стильных фасонов и разнообразием оттенков.

Для того, чтобы купить детскую одежду недорого, добавьте понравившийся товар в «Корзину». При необходимости наши менеджеры помогут вам с выбором изделий, которые будут соответствовать вашим вкусовым предпочтениями и бюджету. После оплаты заказа, товар будет отправлен вам в кратчайший срок. Порадуйте себя и своих малышей. Желаем вам удачного выбора и приятных покупок!